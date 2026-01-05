ESH Spor Galatasaray taraftarına sordu: Finalde hangi takımı istersiniz?

- Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi.
- Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki yarı final maçının galibi Galatasaray'ın rakibi olacak.
- Taraftarlar, finalde Fenerbahçe ile karşılaşmak istediklerini belirtti.
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 4-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kupada adını finale yazdıran ilk takım oldu.
GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR
Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya gelecek ve kazanan finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
TARAFTAR FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
ESH Spor, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın ardından stat önünde taraftarlara mikrofon uzattı.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Galatasaray taraftarına "Finalde hangi takımı istersiniz?" sorusunu yöneltti.
Sarı-kırmızılı futbolseverler, finalde ezeli rakipleri Fenerbahçe ile karşılaşmak istediklerini söyledi.