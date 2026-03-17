ESH Spor sordu, Rambo Okan cevapladı: Tedesco'yla bu iş olmayacak

Ligde Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle yara alan Fenerbahçe, bu akşam Kadıköy'de Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray'la puan farkının 7'ye çıkmıştı.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesi ESH Spor da Kadıköy'de yerini aldı.

Muhabirimiz Hazal Palavar o anlarda Fenerbahçe tribünlerinin yıllardır sembol isimlerinden biri olan Rambo Okan'a mikrofon uzattı.

BİR İSTİFA ÇAĞRISI DA RAMBO OKAN'DAN...

Okan, Domenico Tedesco'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Rambo Okan daha sonra oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin berabere biteceğini iddia etti.

İşte Rambo Okan'ın ESH Spor mikrofonuna isyanı sizlerle...