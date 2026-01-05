ESH Spor, Süper Kupa yarı final maçı öncesi taraftarlara mikrofon uzattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa yarı final maçında bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu karşılaşmayı kazanan ekip Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

SÖZ TARAFTARDA

Kritik maçın öncesinde ise ESH Spor, Gaziantep'te taraftarların nabzını tuttu.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolseverlere mikrofon uzattı.

SKOR TAHMİNLERİ YAPILDI

Palavar, taraftarlara "Maç kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.

Hem sarı-kırmızılı hem de bordo-mavili taraftarlar finale çıkacak olan takımın kendileri olduğunu ifade etti.