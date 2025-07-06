Eski günleri hatırlattı: Lionel Messi'den harika gol

ABD futbol ligi MLS'te, Montreal'e karşı oynanan maçta Miami rakibini 4-1 mağlup etti.

4-1’lik galibiyetin mimarlarından olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, iki gol atarak taraftarlarını mest etti.

Messi, maçı tek başına bir golle kapatarak gösteriyi tamamladı.

38 YAŞINDA ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ...

Maçın 63'üncü dakikasında Arjantinli süperstar, orta sahadan aldığı topla bütün savunmayı tek başına geçti.

38 yaşındaki oyuncu, rakip oyuncuları geçtikten sonra ceza sahasına girerek attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

ORTA SAHADAN ALIP GÖTÜRDÜ

Öte yandan Messi'nin harika golü kısa sürede viral oldu.

Dünya çapında futbolseverlerin hayranlıkla paylaştığı bu an, Inter Miami formasıyla dahi Messi’nin sihrinin devam ettiğini hatırlattı.