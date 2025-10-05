Eski hakemden derbi yorumu: Maç tekrarlanabilir

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta oynanan derbide 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham’ın attığı golle öne geçerken, Galatasaray 55. dakikada İlkay Gündoğan’ın kaydettiği golle skoru dengeledi.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, 35. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

"HAKEM OYUNU DURDURARAK BİR YANLIŞA İMZA ATTI"

Derbinin ardından beIN Sports hakem yorumcusu Deniz Çoban dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Çoban'ın açıklamaları:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı."

"TALİMATA GÖRE OYUN 3 DEFA DURDURULUR"

"Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir."

"BEŞİKTAŞ 4 DEFA DURDURDU"

"2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor."

"TFF, MAÇI TEKRAR OYNATABİLİR"