Eski hakemler, Fenerbahçe - Karagümrük maçında tartışma yaratan kararları değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmadaki tartışmalı kararlar BeIN Sports'un TRİO ekibinde değerlendirildi.

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çavuş yaptı.

VAR'da ise Erkan Engin yer aldı. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev yaptı.

İşte eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'ın yorumları...

ÇAĞLAR'IN YAPTIĞI HAREKET KART GEREKTİRİR Mİ?

Deniz Çoban: Yüzde 100 gösterilmesi gereken bir sarı kart. Pozisyonu biraz ortaya doğru çekseniz sarı mı kırmızı mı tartışması olur. Şu ana kadar gördüğümüz ikaz şekli de etkili değil.

Bahattin Duran: Maçın başında uyarı olur ama bu uyarı pozisyonu değil. 1. dakikada da 90. dakikada da net bir sarı kart. Deniz Çoban'ın dediği gibi kartın rengi değişebilirdi pozisyon biraz geride olsaydı.

Bülent Yıldırım: Maçın hemen başı olsa da bazı fauller vardır ki net sarı karttır. Bu da onlardan biriydi. Hakemin sarı kart göstermesi gerekirdi.

(Görüntüler, beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

FENERBAHÇE'NİN TALISCA İLE PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz. Aslına bakarsak Talisca penaltı almaya çalışıyor ancak sonuçta fiziksel mücadele var.

Bülent Yıldırım: Burada karşılıklı ikili mücadele var. Futbol içinde ekstra bir ihlal söz konusu değil devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Hakemin devam kararı doğru. Herhangi bir ihlal yok bir aldatmadan söz edemeyiz.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, bir önceki oyuncuyu geçerken aldığı darbeyle dengesi bozuluyor. Siz böyle gidip kayarsanız bu ihlaldir. Net bir penaltı. VAR doğru müdahaleyle doğru kararı verdiriyor.

Bülent Yıldırım: Hakem devam dedi. Beden diliyle 'hayır'dedi. Sabit izleseydi kendisinin penaltı verebileceği fikrindeyim. Çok da iyi yere gelmiş. Hareketli yakalanmış ancak kaçırmış. Bu pozisyon penaltı. Dribling esnasında Nene ilk rakibinde sıyrılıyor, küçük bir temas, devam ediyor. Ardından Balkovec'in ayağı Nene'ye çarpıyor. VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği açı soru işaretlerine sebep oldu. Balkovec biraz geriden her ne kadar topa uzansa da başarılı olamıyor. Topa teması yok. Nene'nin driblingini bozan kontrolsüz bir kayma. VAR'ı eleştireceğim nokta seçtiği açının yetersiz olduğu. Penaltı doğruydu. Net penaltı ve sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir penaltı. Çünkü burada riski alan Balkovec. Topla hiçbir şekilde temas etmemiş. Riskli geliyor, topa teması yok. Riski almış ve gelmiş.

ÇAĞLAR'IN DİĞER HAREKETİ FAUL MÜYDÜ?

Deniz Çoban: Faul de çalmadı. Kramponunun tabanıyla bastı. Maç başında kart görmedi artık burada görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bazı şeyler vardır ki zamanlama önemlidir. Burada geciken Çağlar, toptaki çiviyle müdahale yapıyor nereye yapıyor kramponun üzerine. Başta görmediği sarı kartı burada görmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Önce faul vermeliydi hakem. Çağlar'ın burada sarı kart görmesi gerekiyordu. Topla oynayan Larsson, Çağlar'ın yaptığı hareket sarı kart.

ATAKAN'IN GOLÜNDE OFSAYT KARARI

Bülent Yıldırım: Pozisyon net ofsayt. Kale çizgisine yakın olan En-Nesyri. Özet olarak çok net şekilde omuz ve bedenin üst tarafı ile Atakan ofsayt, bayrak doğru.

Bahattin Duran: Sondan ikinci savunma oyuncusu En-Nesyri. Atakan da kale çizgisine Nesyri'den daha yakın, pozisyon da ofsayt.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN KIRMIZI KARTI

Deniz Çoban: Bu sarı karta kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Yani kırmızı mı olur sarı mı olur tartışılır ama ikinci sarı kart tartışılmaz.

Bülent Yıldırım: Hakem çok uzak olduğu için yanıldı. Acayip kuvvetli bir basma. Bilek döndü. Hakem bunu görse kırmızı verse itiraz edecek bir kişi yok. İkinci sarı kart ve kırmızı kartta bir sorun yok.

Bahattin Duran: Balkovec'in maçta gördüğü her iki sarı kart da doğru.