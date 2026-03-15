Eski hakemler, Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray iç sahada Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maç, RAMS Park'ta oynandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Galatasaray peş peşe Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga ile goller buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

HAKEMLERİN PERFORMANSI TARTIŞILDI

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'de Ebosele'nin gördüğü kartlar ve Galatasaray'ın ofsayta takılan golü gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetti. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yaptı.

Reşat Onur Coşkunses dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Abdullah Buğra Taşkın üstlendi.

ESKİ HAKEMLER YORUMLADI

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

EBOSELE'NİN GÖRDÜĞÜ İLK SARI KART

Bülent Yıldırım: Gecikmiş ve kapsayıcı bir basma. %100 sarı kart. Hem top gidiyor, hem gecikiyor, hem de tarak kemiğine kapsayıcı şekilde basıyor.

Bahattin Duran: %100 sarı kart. Barış Alper topla oynuyor, Ebosele de kontrolsüz şekilde basıyor.

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart. Aynı fikirdeyim.

DAVINSON SANCHEZ'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Detaylı incelenecek bir pozisyon değil. Kafayla temas ettiği an Davinson ofsaytta. Hakem doğru yerde. Gol iptali doğru.

EBOSELE'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bahattin Duran: Yardımcı hakemle bir diyalog var, sonra ikinci sarıyı görüyor. Sallai topa vurduktan sonra Ebosele ayağını uzatıyor. Risk almış. Top gittikten sonra kramponunun ucuna basıp tarıyor. Programın başında bahsettik, bu bir kapsayıcı basma mı diye bakmalıyız. Bence bu sarı kart oturmadı. Burada bir basma var ama kramponun ucu da var. Bence ikinci sarı gelmemeliydi. Yalnızca faul verilseydi daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Hakemin çok eleştirilemeyeceği bir pozisyon. Gecikmiş bir müdahale mi evet. Riskli ve gereksiz bir müdahale sarı kartınız varsa. Kapsayıcı mı değil mi bu yoruma açık, ama video ortamında baktığımda bu sarı kartın gösterilmeyeceğini ve bu sarı kartın oturmayacağını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu gitse ayakkabısının ucuna bassa küsuratlı derim, ama oyuncu gecikmiş şekilde sarı kart gösterilecek yere basıyor. Ancak bundan ötürü sarı kart pozisyonunu görmezden gelmemeliyiz. Bence hakemler doğru yaptı.

EREN ELMALI'NIN MÜDAHALESİ KARTLIK MI

Bahattin Duran: Eren Elmalı'nın hareketinde belki bir basma yok belki ama hareketin bütünü belli ki kontrolsüz. Eren Elmalı burada sarı kart görse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Hakem arkadaşımın burada avantajı düşünmemesi lazım. Bu avantaj elzem bir avantaj değil. Eren'in buradaki hareketi sarı kart olsa daha doğru olurdu.