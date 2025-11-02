Eski hakemler, Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray sahasında, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti.

ESKİ HAKEMLER YORUMLADI

Müsabakada hakemin verdiği kararlar çok konuşuldu.

BeIN Sports'ta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta hakem Cihan Aydın'ın çaldığı düdükleri yorumladılar.

OSIMHEN'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Futbol içinde olan bir pozisyon. Hakemin verdiği karar doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı son derece doğru. Çok ufak bir temas olsa da penaltı olacak kadar ağır bir müdahale yok.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

TRABZON'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Oyuncunun genişletmiş olduğu sağ eline gelse pozisyon penaltı olacak ancak yakın mesafedeki eline geldiğinden dolayı penaltı değil.

Bahattin Duran: Bence de penaltı değil. Sağ eline gelse penaltı diyebilirdik ancak sol eli doğal konumda devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

TORREIRA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Kıdemli yardımcı hakemin kararı doğru. Pozisyon ofsayt.

Bahattin Duran: Pozisyon ofsayt. Yardımcı hakemin önünden oyuncu da geçiyor. Kararı vermek zor bu pozisyonlarda ancak doğru kararı verdi.

PINA'NIN ELLE OYNADIĞI POZİSYON

Bahattin Duran: Burada topu uzaklaştırdıktan sonra kayarak elle oynuyor. Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için penaltı değil. Ceza sahası içinde olsa da penaltı verilmezdi.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle bir penaltı yok.

SANE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada ikinci yardımcı hakem doğru bir karar veriyor. Sane net şekilde ofsaytta.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle ofsayt. Doğru bir karar.

TRABZON'UN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Bülent Yıldırım: Kırmızı karttan bir şüphe yok. O ayağın orada olmaması gerekiyor.

Bahattin Duran: Hareket kırmızı kart. Hakemin verdiği kırmızı kart doğru.

OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: İlk başta penaltı çaldı zannettim. Çünkü Cihan Aydın böyle penaltı veriyor. Ama bu pozisyon korner.

Bahattin Duran: Penaltıdan bahsedilemez. Hakemin vücut dili çok yanlış sonra fark etti zaten. Eğilerek orayı göstermesi olmadı. Osihmen vurduktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya temas ediyor. Köşe vurulu olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Hakem köşe vuruşu mu, kale vuruşu mu? diye odaklanırken penaltı beklentisini düşünemeden hemen kale vurulunu gösterdi, yanlış. Beklenti olduğunda önce burada bir şey yok dedikten sonra kale vuruşunu gösterse beklentiyi engellemiş olurdu. Zaten pozisyon da korner.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)