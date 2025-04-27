Eski hakemler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta yorumladı.

Eski hakemler, maçta düdük çalan Direnç Tonusluoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"NET BİR PENALTI"

"7' Semih Güler'in hamlesinin ardından yerde kalan Dzeko penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: UEFA standartlarına göre VAR'ın çağırmaması doğru. Ama pozisyon penaltı.

Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her şeyi VAR'a bırakırsanız hakemlik yapmayın. Net bir penaltı.

Deniz Çoban: Bu bir dikkatsiz hareket. Hareketlerinize dikkat etmek zorundasınız. Ama burada ayak kalmıyor ve ayak kayıp geçiyor. Bu bir penaltı. Hakem bunu kaçırabilir, penaltı kararı vermeyebilir ama maç içinde verdiğiniz kararların dengesi olmalı. Hakemin faul değerlendirmeleri standardın çok altındaydı.

"GOL İPTALİ DOĞRU"

"43' Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi doğru mu?"

Bahattin Duran: Talisca elle oynadı. Gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Doğru bir tespit. İptal kararı doğru.

Deniz Çoban: Gol iptali doğru.

"TEKNOLOJİNİN VERDİĞİNİ KABUL ETTİK"

"56' Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu golün iptal edilmesi doğru mu?"

Bahattin Duran: Buna bir şey diyemeyiz. Milimetrik bir pozisyon. Teknolojinin verdiğini kabul ettik.

Bülent Yıldırım: Diyecek bir şey yok. Saygı duymaktan başka bir şey yapamayız.

Deniz Çoban: Teknolojinin çıkardığı sonucu kabul etmek zorundayız.

"NET PENALTI VE KIRMIZI KART"

"60' Viana'nın hamlesinin ardından Dzeko yerde kaldı ve penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: En önemli kanıtım iki el var, oyuncu tek ayak üzerinde, oyuncu sağlam duramıyor. Net penaltı ve kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Viana etkili bir itme yaptı. Bu pozisyon bariz gol şansı. Bu pozisyon bütün kriterleri karşılıyor. Net penaltı ve net bir kırmızı kart. VAR müdahale etmeliydi. Hakemler VAR üzerinden maçı yönetmeye çalışıyor.

Deniz Çoban: Bu maçta bir tane penaltı olacaksa o buydu. VAR itmelere karışmıyor ama iki elle itme olduğu zaman VAR karışabiliyor. Bruno kırmızı kart, net penaltı.

"PENALTI VEREN HAKEME İTİRAZ EDEMEM"

"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?"

Bahattin Duran: Penaltı.

Bülent Yıldırım: Sadece penaltı.

Deniz Çoban: Saçma bir hareket. O elin orada ne işi var? Dikkatsiz bir hareket. Buradaki etki mi bariz, 3 dakika önceki pozisyon mu daha bariz? VAR'ın buna değil, öncekine karışması gerekirdi. Buradaki standart ne? Penaltı veren hakeme itiraz edemem.

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: 6 sarı kart göstermiş. 3'ü yanlış demişiz. Çıkması gerekirken 6 tane sarı kart çıkmadı. Bruno'ya kırmızı kart çıkmamış. Size göre N'Diaye'ye kırmızı kart, bana göre sarı kart. Yine bir kart daha orada. 7 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkmamış. N'Diaye konusunda eminiz, onu da dersek 8 sarı kart. Verilmeyen 2 tane penaltı. Verilmeyen 7 tane sarı kart, 1 tane kırmızı kart. 3 tane hatalı gösterilen sarı kart. 10 sarı kart, 1 kırmızı kart hatası tespit ettik.

Bülent Yıldırım: Maçın seyrini değiştirecek iki penaltıyı vermediğiniz anda ve kırmızı kartı vermediğiniz anda bu kadar hatayla çok kötü performans.

Bahattin Duran: Hakem ekibi ve VAR kötü performans.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)