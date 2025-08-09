Eski hakemler Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 3-0’lık skorla kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

HAKEM YORUMLARI

Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararları değerlendirildi.

İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumları:

TORREIRA'NIN LUNGOYI'YE MÜDAHALESİ

Deniz Çoban: Penaltı beklentisi de hakemin oyunu devam ettirmesi de hatalı. Burada faul var ama faul Torreira'ya yapılıyor. Şiddet yoğunluk olmadığı için kırmızı karttan bahsedemeyiz ama çok klasik bir sarı kart.

"BURADA HÜCUM FAUL VAR"

Bahattin Duran: Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı yok. Galatasaray lehine faul verilmeli.

Bülent Yıldırım: Riskli bir müdahale ama zamanlama doğru. Torreira ilk topa müdahaleyi yapıyor. Benim fikrim de penaltı yok. Burada bir hücum faul var.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI İLK PENALTI

Deniz Çoban: Hakem yanlış bir yerde duruyor. Eğer farklı bir açıda dursa pozisyonu en baştan görüp korner atışı görmeden oyunu durdurabilirdi. Fikrim şu; açık, net bir şekilde penaltı var. VAR müdahalesi bu anlamda doğru. Ancak hakem yanlış yerde durduğu için baştaki pozisyonu görmüyor. Eğer geniş açıda olsa belki korner kullanılmadan pozisyonu görüp korner atışını kullandırmazdı.

"VAR VE PENALTI DOĞRU"

Bahattin Duran: Ben pozisyonun başında Sallai'nin rakibi Rodrigues'e şiddetli bir çekme yaptığı ve pozisyonun faul olduğu düşüncesindeyim ancak o sırada top oyunda değil. Top oyuna girdikten sonra Rodrigues şiddetli şekilde Sallai'yi çektiği için hem VAR müdahalesinin hem de penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok net bir penaltı. Top oyunda olmadığı zamana karışılamadığı için VAR müdahalesi de doğruydu.

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Arkadan koşan oyuncu Sallai sabit dururken ona çarpıyor ve kendi takım arkadaşını düşürüyor. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Sallai dikkatsiz de olsa müdahale etse farklı yorumlanabilirdi ancak bu haliyle penaltı değil.

Bülent Yıldırım: Ben de bu pozisyonda bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru.

GALATASARAY'IN 2. PENALTISI

Deniz Çoban: Burada dikkatsiz bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Bunun kararını verecek olan hakem ve kararını penaltı olarak gösterdi. Bu penaltıda hiçbir sıkıntı yok.

Bahattin Duran: Çok doğru bir karar.

Bülent Yıldırım: Çok dikkatsiz bir müdahale. Hakem gördü ve çaldı. Karar doğru.

BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI

Deniz Çoban: Tespit doğru, kırmızı kart doğru ve müdahale doğru ancak hakem daha önceden hareketlense pozisyonu görebilir ve VAR müdahalesine gerek kalmazdı.

"DOĞRU BİR KARAR"

Bülent Yıldırım: Kaleci ilk çıkışında doğru bir şekilde geliyor ancak sonrasında yaptığı hareketle ihlal gerçekleştiriyor. Karar doğru.

Bahattin Duran: Doğru bir VAR müdahalesi ve doğru bir karar.