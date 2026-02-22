Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımla eşi Merve Dinçkol ile bebek bekledikleri haberini verdi.
Camdaki Kız dizisindeki Sedat rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu'ndan müjdeli haber geldi.
Şerifoğlu, spiker Merve Dinçkol ile Haziran 2025'te nikah masasına oturmuştu.
BEBEK BEKLİYORLAR
Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, anne ve baba olmaya hazırlanıyor.
Sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yaparak bu güzel haberi takipçileriyle paylaşan çift, 'Ramazan bereketiyle geldi' notunu düştü.
Fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken çiftin, kız bebek beklediği öğrenildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi