Atilla Karaoğlan'a Galatasaray'ın iptal edilen golü soruldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

KARAOĞLAN'A TARTIŞMALI POZİSYON SORULDU

Galatasaray'ın golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi, sosyal medyada ve spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

Maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın pozisyon sonrası kararına yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken deneyimli isim, havalimanında görüldü.

Sporcast kanalı, Karaoğlan'a iptal edilen golü sordu.

Atilla Karaoğlan, "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen?" ifadelerini kullanarak soruyu yanıtlamadı.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımın 49. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane'nin ayağından golü buldu.

Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, orta noktayı gösterdi.

VAR'daki Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, ofsayttaki Sacha Boey'in gol sırasında rakibinin geçişini engellediği için kararını değiştirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

GALATASARAY'DAN TEPKİ GELDİ

Galatasaray Kulübü, kaybettikleri Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.