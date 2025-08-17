Eski hakemlerden Göztepe - Fenerbahçe maçı yorumları

Süper Lig’de ilk haftada evinde oynayacağı Alanyaspor maçı başka bir tarihe ertelenen Fenerbahçe, 2’nci hafta müsabakasında Göztepe’ye konuk oldu. Maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe 90+5’inci dakikada Talisca’nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Göztepe’de Juan 61’inci dakikada, Fenerbahçe’de ise Oosterwolde 85’inci dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sonuçla ilk puanını alırken, Göztepe 4 puana ulaştı.

beIN Trio ekibi, Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından, hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar..

AMRABAT'IN MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI?

3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir penaltı."

FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN FAUL KARARI

3. dakikada Fenerbahçe lehine verilen faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Semedo, Cherni'nin ayağına basıyor. Faul kararı doğru değil."

Bülent Yıldırım: "Asla doğru faul kararı değil. Faul veriyorsanız buna, Amrabat'ın pozisyonu 10 misli faul."

DURAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI VAR MI?

6. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

SZYMANSKI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

8. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Sınırda bir pozisyon. Göztepeli oyuncunun sol diz hamlesi riskli ve dikkatsiz. Ancak bu şarj hakemin genel oyun prensibinde saygı duyuyorum."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

FRED'E YAPILAN MÜDAHALEDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?

17. dakikada Fred'e yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru?

Bülent Yıldırım: "Dizle, Fred'e yapılan net faul kaçmış."

Bahattin Duran: "Hava topuna diz önde çıkılmaz. Kontrolsüz faul. Çok net faul ve sarı kart."

Deniz Çoban: "Faul ve sarı kart olmalıydı."

EN NESYRI'NİN GÖRDÜĞÜ SARI KART

20. dakikada En-Nesyri'ye gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Rakibini görünce ayağını geri çekti ve temas olmadı. Sarı kart kararı yanlış."

Bülent Yıldırım: "Temas yok. Hamlesi yok, taban göstermedi. En-Nesyri hissedince ayağını geri çekti. Yanlış sarı kart."

Deniz Çoban: "Yanlış bir sarı kart."

HELITON'UN EN NESYRI'YE MÜDAHALESİ

22. dakikada Heliton'un En-Nesyri'ye müdahalesi sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tartışmasız faul ve sarı kart."

Bahattin Duran: "Heliton, En-Nesyri'yi kolladı ve kolundan tutup düşürdü. Topsuz alanda faul yaptı. Sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Topsuz alanda bir ihlal."

DENNIS'IN DURAN'A MÜDAHALESİ

29. dakikada Dennis'in Duran'a müdahalesi sonrası devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Faul."

Bülent Yıldırım: "Faul."

Deniz Çoban: "Faul."

SANTOS'UN SARI KARTI DOĞRU MU?

39. dakikada Santos'un gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Net doğru sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Net doğru sarı kart."

DURAN'A GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

42. dakikada Duran'a gösterilen sarı kart doğru mu? Fazlası olur mu?

Bülent Yıldırım: "Dirsek yüze değil göğse geldi. Sarı kart doğru."

Bahattin Duran: "Duran pası verdi, mücadele sonlandı. Duran dirseğini aldı, yukarıdan aşağı doğru salladı. Bence amacı rakibinin göğsüne vurmak değildi. Bir silah olarak kullandı. Yüze gelseydi çok net kırmızı diyecektik. Bu haliyle de bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir kırmızı kartın kriterlerinden biri; nereyle nereye? Vücudun hassas olan yeri var, olmayan yeri var? Elmacık kemiğine gelse kırar. Parmağı göze sokarsınız yaralayıcıdır, göğse bastırırsanız faul olmaz. Kramponun vidasıyla yaralar, üstüyle yaralamaz. Bu önemli bir kriter, nereyle nereye? Bu bir şiddetli hareket. Top için mücadele yok. Kolu araç mı, silah mı; dirseğinin sivri tarafını kullandı, bence silah. Niyeti de kötü bence. Bu dirsek göğse geldi. Benim açımdan bu kırmızı kart olmalıydı."

JUAN'IN GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU?

53. dakikada Juan'ın sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Doğru."

Bülent Yıldırım: "Doğru."

Deniz Çoban: "Doğru."

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

55. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

OOSTERWOLDE'NİN GÖRDÜĞÜ SARI KART

59. dakikada Oosterwolde'nin gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Tartışmasız sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Tartışmasız sarı kart."

Deniz Çoban: "Tartışmasız sarı kart."

JUAN'IN İKİNCİ SARI KARTI DOĞRU MU?

Juan'ın ikinci sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Hakemin kartını destekliyorum."

Bülent Yıldırım: "Juan sol ayağıyla faul yaptı. O faulden sonra takım arkadaşı da eliyle itti. İkinci sarı kart doğru."

Deniz Çoban: "En etkili ihlali yapan Juan. Hakem yanılmadı."

İSMAİL KÖYBAŞI'NA VERİLEN KIRMIZI KART

65. dakikada İsmail Köybaşı'na verilen kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "İlk sarı kart doğru. Otorite şovu yapıp oyuncuyu ihraç etti. Burayı daha iyi yönetebilirdi."

Deniz Çoban: "İkinci sarı kart yanlış."

OOSTERWOLDE'NİN İKİNCİ SARI KARTI

85. dakikada Oosterwolde'nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net sarı kart."

Deniz Çoban: "Doğru karar."

Bülent Yıldırım: "Doğru karar."

BOKELE'NİN TALISCA'YA YAPTIĞI FAUL

90. dakikada Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda Bokele'ye çıkan sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Doğru karar."

Bahattin Duran: "Doğru karar."

Deniz Çoban: "Doğru karar."

"PENALTI DOĞRU"

90+1. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Penaltı kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru."

Deniz Çoban: "Pozisyon penaltı."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)