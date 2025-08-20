Eskişehir'de yaşayan Kamerunlu Youssouf Adamou'nun, Osimhen'e benzerliği dikkat çekiyor

Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kamerunlu 24 yaşındaki Youssouf Adamou'nun, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e benzerliği dikkat çekiyor.

Saçlarını Osimhen gibi kestiren ve boyatan Youssouf Adamou, Batıkent Spor Kulübü'nde orta saha oyuncusu olarak top koşturuyor.

Arkadaşları tarafından kendisine Osimhen'in maskesi alınan Adamou'nun, ileride Nijeryalı golcü ile karşılaşacağına olan inancı da tam.

"OSIMHEM'LE TARZLARIMIZ BENZİYOR AMA O DAHA GOLCÜ"

Victor Osimhen'e benzerliği hakkında konuşan Kamerunlu Youssouf Adamou, "Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Bu sene bitirdim. 4 yıllık İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Şu an 1. Amatör Lig'de Batıkent Spor Kulübü'nde oynuyorum. 6 numarada, orta saha ve kanat oynuyorum. Beni, Osimhen'e çok benzetiyorlar. Bence de Osimhen ile çok benziyoruz. Tarzlarımız biraz benziyor, benim gibi oynuyor ama o daha golcü. Ben de arkadan oyun kurmada iyiyim. Derler ya 'Çanakkale geçilmez', o mantıkla gol gelmesin diye kaleyi sağlama alıyorum. Topu da ön tarafa veriyorum. Kulübümüzde bir sürü forvetimiz var. Osimhen beni taklit etmeye çalışıyor ama o daha golcü" dedi.

"OSIMHEN BENİM YANİ..."

Youssouf Adamou, stilinin Victor Osimhen'e benzerliği ve kendisine olan ilgiyle alakalı, "Saçımı Osimhen'den dolayı sarıya boyatmıyorum. Zaten böyle boyatıyordum ama annem pek hoş görmüyordu. Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Geçen sene Osimhen gelince benim saçıma, 'Osimhen'in saçı' demeye başladılar. Ben de 'Hayır, bu benim saç stilim' dedim. Oshimhen benim yani. Maskeyi de geçen sene arkadaşlarım aldı. O kadar yoğun ilgi görüyorum ki tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. Böyle olması çok hoşuma gidiyor. İlgi iyi, güzel ama bir yerden sonra da acelen oluyor, bir yere gitmen gerekiyor ama çocuklar sürekli durduruyor. 'Osi ağabey gel, fotoğraf çekilelim' diyorlar. Adımın Youssouf olduğunu söylüyorum, 'Sen, Es-Es'li Osimhen'sin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA İLLA BİR ŞEKİLDE DENK GELECEĞİZ"

Futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Youssouf Adamou, şunları dile getirdi: