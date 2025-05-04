Eskişehirspor, 3. Lig'e yükseldi

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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Eskişehirspor oldu.

3. LİG'E YÜKSELDİLER

Karşılaşmayı 73. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazanan Eskişehir ekibi 67 puanla ligde şampiyonluğa ulaştı.

Eskişehirspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

İkinci sıradaki Manavgat Belediyespor ise ligi 65 puanla tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı.

PROFESYONEL LİGLERE GERİ DÖNDÜLER

Bu sonucun ardından Eskişehirspor 2022-2023 sezonunda veda ettiği profesyonel liglere iki sezon aranın ardından geri döndü.

Son olarak 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden kulüp, o yıl 17. olarak lige veda etmişti.

1. Lig'de 5 sezon mücadele eden Eskişehirspor, sonrasında Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.

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