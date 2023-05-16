Eskişehirspor 58 yıl sonra profesyonel liglere veda etti 1965 yılında kurulan Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Entegre Solar Elazığspor'a 6-3 yenilerek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü

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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden, 58 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor sahasında Elazığspor'a yenilerek 1965-1966 sezonundan bu yana bulunduğu profesyonel liglere veda etti.

Kentte 1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun seneler Süper Lig'de yer aldı.

Birçok ligde yer aldılar

Eskişehir temsilcisi, 1981-1982 sezonunda bir alt lige düşerek 1988-1989 sezonuna kadar TFF 2. Lig'de boy gösterdi. 1988-1989'da yeniden Süper Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takım, bir sonraki sezon sonunda bir alt lige düştü.

TFF 1. Lig'de 1994-1995 sezonuna kadar mücadele eden Eskişehir temsilcisi, 1995-1996'da boy gösterdiği Süper Lig'e aynı dönemde veda etti.

1999-2000, 2000-2001 sezonlarında TFF 1. Lig'de kenti temsil eden Eskişehirspor; 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006'yı ise TFF 2. Lig'de geçirdi.

2006-2007 sezonunda bir üst lig olan TFF 1. Lig'de yer alan siyah-kırmızılı ekip, 2007-2008'de de bu ligde boy gösterdi.

Eskişehirspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig play-off finalinde Boluspor'u yenerek, Süper Lig'e çıktı.

Bir dönem Avrupa'da mücadele ettiler

Siyah-kırmızılılar, 2011-2012 sezonun ikinci devresinde Ersun Yanal yönteminde ligi 4'üncü sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 17'inci tamamlayan Eskişehirspor TFF 1. Lig'e düştü. 2020-2021 sezonuna kadar bu ligde mücadele veren Eskişehir temsilcisi önce 2. Lig'e, 2021-2022 sezonunda ise 3. Lig'e düştü.

TFF 3. Lig'de iki sezon sonunda Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Elazığ temsilcisine 6-3 kaybederek Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.