Eskişehirspor, Hasan Şen ile yeniden anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e yükseldi.
Kulüp yönetimi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.
"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"
Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Altyapımızdan yetişen, geçtiğimiz sezon A takım formamızı giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncumuz Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağladık. Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Hasan’a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz.