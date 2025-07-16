Eskişehirspor, Sadullah Kabayel'le yeniden anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lige çıkan Eskişehirspor, kalecisi ile tekrardan anlaşma sağladı.
Takımın altyapısından çıkan ve 2 sezondur A Takımı forması giyen Sadullah Kabayel ile masaya oturan Eskişehirspor yönetimi, 20 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşmeye imza attılar.
"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"
Eskişehirspor yönetimi, yaptıkları duyuruda, şunları dedi:
Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Sadullah’a, kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz.