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Eskişehirspor, Sadullah Kabayel'le yeniden anlaştı

Eskişehirspor, kendi altyapısından çıkan ve 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Sadullah Kabayel ile tekrardan anlaşma sağladı.

İHA İHA
16.07.2025 14:26
Eskişehirspor, Sadullah Kabayel'le yeniden anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lige çıkan Eskişehirspor, kalecisi ile tekrardan anlaşma sağladı.

Takımın altyapısından çıkan ve 2 sezondur A Takımı forması giyen Sadullah Kabayel ile masaya oturan Eskişehirspor yönetimi, 20 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşmeye imza attılar.

"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"

Eskişehirspor yönetimi, yaptıkları duyuruda, şunları dedi:

Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Sadullah’a, kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz.

Eshspor Haberleri