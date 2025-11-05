Eyüp Saka: Burada elenmiş olmak bizi biraz üzdü

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, geçen sene final oynamalarına karşın bu aşamada elenmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Akyazı Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saka, karşılaşmanın başında kontrollü oyunla hücum aksiyonlarını sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

"KUPADAN ELENMİŞ OLDUK"

Saka, maçın başlangıcında hızlı oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Devre arasında çocuklarla konuştuk ama ikinci yarıya başladığımızda oyunu biraz hızlandıralım derken olan bir faulden sonraki sarı kart ve kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Planlarımız biraz değişmiş oldu. Ona rağmen oyunu riske ederek formasyon değişikliğiyle 3-5-1 şeklinde oynamaya çalıştık ama sonuç üretemedik. Duran toptan yediğimiz golle de hiç istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve kupadan elenmiş olduk.

"BURADA ELENMİŞ OLMAK BİZİ BİRAZ ÜZDÜ"

Saka, geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde elde edilen başarının oyuncular üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı şeklindeki soruya ise, "Onu yaşayan oyuncularımız olabilir. Sizin de gördüğünüz gibi geçen seneki takımdan farklı bir takım var sahada. Bir değişim süreci içerisindeyiz ve bu süreci en olumlu şekilde geçirmeye çalıştık. Böyle kırılganlıklarımızın olduğu dönemleri daha hızlı geçebilmiş olsaydık ilerleyen süreç bizi daha pozitif bir oyunla karşı karşıya bırakabilirdi, onu yapamadık. Geçen senenin finalisti olarak bu sene burada elenmiş olmak bizi biraz üzdü." yanıtını verdi.