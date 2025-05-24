Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti

Haber Merkezi

Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

"EYÜPSPOR İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ"

Kulaksız, şunları dedi:

Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır.

"KENDİSİYLE GURUR DUYACAĞIZ"

Fatih Kulaksız, şu sözleri sarf etti:

Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız.

"EYÜPSPOR'DAKİ SON MAÇIMDI"

Kulaksız'ın sözlerinin ardından ise Arda Turan, Eyüpspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde:

Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'un başına nisan 2023'te geçen Arda Turan, İstanbul ekibini 1. Lig'den Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de ise 53 puan topladı.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.

YENİ ADRESİ

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı gündeme gelmişti.

MAÇ SONU VEDA!

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içerisinde oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.