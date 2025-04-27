Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Bizim adımıza kötü bir akşam oldu

İHA

Eyüpspor, Süper Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR AKŞAM OLDU"

Kendileri adına üzücü bir akşam olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Kulaksız, şu değerlendirmede bulundu:

Kötü bir akşam oldu. Böyle bir skor beklemiyorduk. Daha dişediş, başabaş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şanssız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam oldu. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı.

"TRİBÜNLERDE İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU"

Kendi tribünlerindeki tezahüratlarla ilgili konunun sorulması üzerine Kulaksız, şu şekilde konuştu:

Tribünlerde istemediğimiz şeyler oldu. Biz burada Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı da ağırladık. Orada hem Fenerbahçe’ye hem Beşiktaş’a kötü tezahürat olduğunda müdahil olmuştuk. Bugün de Galatasaray’a karşı öyle bir durum olunca engel olmaya çalıştık. Olabilecek şeyler, üzüldük ama biz onu hallederiz.

"EYÜPSPOR'UN CEZASININ KALKTIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ"

UEFA’dan gelen transfer yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

UEFA’dan bir yazı geldi. 160 bin euro olarak gerekli ödemeyi de yaptık. UEFA’nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor’un cezasının kalktığını görebilirsiniz.

"EYÜPSPOR'UN DEVAM EDEN AVRUPA HEDEFİ VAR"

Berke Özer’in transfer sürecinin son durumunun sorulması üzerine Fatih Kulaksız, şu şekilde konuştu: