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DHA

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında tribünlerde gerginlik yaşandı.

BAŞKAN, TARAFTARLA TARTIŞTI

Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya’ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların hem kendisine hem de rakip takıma yönelik eleştirilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.