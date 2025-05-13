Eyüpspor, Berke Özer'in sözleşmesini uzattı

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, sezon boyunca oynadığı futbolla takdir topladı.

Hala Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Eyüpspor'da iç transferle ilgili gelişmeler yaşandı.

ADI GALATASARAY VE AVRUPA KULÜPLERİYLE ANILIYORDU

Buna göre İstanbul ekibi, kaleci Berke Özer ve savunma oyuncusu Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2 sezon daha uzattı.

Berke Özer'in adı, Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performans sonrası adı Galatasaray ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu.

BERKE'YLE BİRLİKTE CLARO DA 2 YIL UZATTI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 34 maça çıkan Özer, 42 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı.

Luccas Claro ise 36 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.