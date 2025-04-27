Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Miguel Angel Ortiz Arias oturacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor