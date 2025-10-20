Eyüpspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ile Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

2 GOLLÜ GALİBİYET

Eyüpspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.

EYÜPSPOR, 5 MAÇ SONRA İLKLERİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı.

Eyüp, aldığı galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'nın ise ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor'a karşı sona erdi ve 9 puanla 11. sırada konumlandı. (2 galibiyet, 3 beraberlik)

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.