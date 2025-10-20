Eyüpspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

- Eyüpspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
- Goller Mame Thiam ve Umut Bozok'tan geldi.
- Bu galibiyetle Eyüpspor, 8 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ile Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
2 GOLLÜ GALİBİYET
Eyüpspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.
EYÜPSPOR, 5 MAÇ SONRA İLKLERİ YAŞADI
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı.
Eyüp, aldığı galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı.
Kasımpaşa'nın ise ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor'a karşı sona erdi ve 9 puanla 11. sırada konumlandı. (2 galibiyet, 3 beraberlik)
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.