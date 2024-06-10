Eyüpspor maçlarını Kasımpaşa'nın sahasında oynayacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2024-25 sezonunda iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

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1. Lig'de 2023-2024 sezonunu 34 maç sonunda topladığı 75 puanla lider olarak tamamlayan ve bu sonuçla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Eyüpspor'un yeni sezonda maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu.

Arda Turan yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen İstanbul temsilcisi, maçlarını Kasımpaşa'nın ev sahipliğindeki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

"Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz"

Eyüpspor Kulübü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.

Eyüp Stadı'nda çalışmalar yapılıyor

Eflatun-sarılılar, 2.414 kişilik kapasiteye sahip olan Eyüp Stadı'nın Süper Lig için oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle çalışmalara başlamış ve stadyumu yenilemeye almıştı.