Eyüpspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti

Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, son olarak Adanaspor’da forma giyen 22 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş’ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Metehan Altunbaş’a Semt-i Mukaddes’e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “2003 doğumlu Metehan, gelecek vaat eden yetenekli bir oyuncu. Yerli oyuncu havuzumuzu genişletmek adına önemli bir adım attık. Hem kulübümüz hem de Metehan için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Genç forvet ise Eyüpspor’a katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendimi geliştirmek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Yeni bir ortam, yeni hedefler ve benim için büyük bir fırsat. Bu formayı en iyi şekilde taşımak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Metehan Altunbaş, geçtiğimiz sezon Adanaspor formasıyla lig ve kupada toplam 34 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti.