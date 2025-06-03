Eyüpspor'a gidecek mi? Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi

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Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 44 puanla 15. sırada tamamladı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu için ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Belözoğlu, Arda Turan ile yollarını ayıran bir başka Süper Lig takımı Eyüpspor ile anılmaya başladı.

Basında çıkan haberlerde 44 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul temsilcisi ile anlaştığı iddia edildi.

"GERÇEKLİK AYI YOKTUR"

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu ise iddialar üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Belözoğlu, yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır.

ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?

Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başlayan Emre Belözoğlu, Başakşehir ve Ankaragücü'nü de çalıştırdı.