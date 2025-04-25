Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz! Futbolculardan olay protesto hazırlığı

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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile lider Galatasaray karşı karşıya gelecek.

27 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PARALAR ÖDENMİYOR, PRİMLER GEÇ YATIYOR

HT Spor'un haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kulüp, futbolculara bir süredir ödeme yapmıyor.

Maaşların ödenmemesinin yanı sıra primlerin de oldukça geç hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

ANTRENMANA ÇIKMAYABİLİRLER

Bu nedenle bazı futbolcuların sıkıntı çektiği ve antrenmana çıkmayarak durumu protesto edebilecekleri aktarıldı.