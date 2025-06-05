Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin oldu

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 53 puanla 6. sırada noktalayan Eyüpspor'da yeni bir dönem başladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve başarılı bir sezonu geride bırakan İstanbul temsilcisinin yeni teknik direktörü belirlendi.

SELÇUK ŞAHİN DÖNEMİ

Arda Turan'ın Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'in başına geçmesi sonrası çalışmalarına başlayan eflatun-sarılılar, takımın başına getireceği ismi belirledi.

Eyüpspor, 44 yaşındaki çalıştırıcı Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.



Selçuk Şahin, milli takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır.

2020'DE ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADI

Son olarak Bursaspor'da forma giydikten sonra 2020 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Selçuk Şahin, 2020-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de genel koordinatörlük pozisyonunda futbol yapılanmasında yer aldı.

Ardından Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü yapan Şahin, 2023'ten bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak görev yapıyor.