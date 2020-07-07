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    Falcao, Alanya kafilesinde yer almadı

    Falcao, Alanya kafilesinde yer almadı

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırmıştı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılıların Alanya kafilesinde de yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 14:47
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    Falcao, Alanya kafilesinde yer almadı #1

    Trabzonspor'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da, Falcao'nun yokluğu bu karşılaşmada da hissedilmişti.

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam olarak katkı sağlayamayan Kolombiyalı forvet, bu kritik karşılaşmayı da tribünden takip etmiş ve Galatasaray'daki 16. maçını kaçırmıştı.

    Falcao, Alanya kafilesinde yer almadı #2

    ALANYA KAFİLESİNDE DE YER ALMADI

    Takımın 5 milyon euroluk maaşıyla en çok kazanan futbolcusu olan Falcao, sarı-kırmızılıların yarın akşam saat 21.00'de oynayacağı Alanyaspor maçı için yola çıkan kafilede de yer almadı.

    34 yaşındaki golcü, böylece bu sezon G.Saray'da 17. karşılaşmasını kaçırmış olacak.

    G.SARAY'IN ALANYA KAFİLESİ

    Sarı-kırmızılıların Alanya kafilesinde yer alan isimler ise şu şekilde:

    Falcao, Alanya kafilesinde yer almadı #3

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