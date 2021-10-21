Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasında 2. sırada olan Atakaş Hatayspor, ligin 5. sırasında olan Karagümrük ile karşılaşacak.

Hatay bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor ancak Karagümrük ligin iddialı takımların arasında yer alıyor.

Bu iki takımın karşılaşmasını izlemek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor maçı BeıN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.