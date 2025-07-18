Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni yendi

Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük’ün Düzce’de karşı karşıya geldiği hazırlık maçının galibi İstanbul temsilcisi oldu. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, 63. dakikada Ahmet Sivri’nin kaydettiği golle Karagümrük sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GÖKHAN VE MOUSSA İLK 11'E GİRDİ

Gençlerbirliği’nde yeni transferlerden kaleci Gökhan Akkan ve Moussa Kyabou ilk 11’de şans bulurken, Brezilyalı savunmacı Thalisson Kelven ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Maç öncesinde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek takımın son durumu ve sezon hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Sungur, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

Başkent ekibi, bu karşılaşmanın ardından hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek.