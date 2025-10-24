Fatih Karagümrük ile Kayserispor puanları paylaştı Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Karagümrük'ün gollerini Larsson ve Çankaya atarken, Kayserispor'un golleri Onugkha'dan geldi.

Kayserispor'dan Benes 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Karagümrük'ün gollerini 16. dakikada penaltıdan Larsson ile 79. dakikada Atakan Çankaya attı. Kayseri'nin sayılarını 68 ve 74. dakikalarda Onugkha kaydederken 90+1. dakikada Benes, kırmızı kart gördü. 7 maçtır kazanamayan ve bu sonuçla puanını 4 yapan Fatih Karagümrük, ligdeki bir sonraki maçında Rizespor deplasmanına gidecek. Galibiyet hasretini dindiremeyen 6 puanlı Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. FATİH KARAGÜMRÜK: 2 - KAYSERİSPOR: 2 Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay Özcan (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet Sivri (Dk. 76 Barış Kalaycı), Fofana Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Dk. 46 Mendes), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Burak Kapacak), Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin Korkmaz), Onugkha Goller: Dk. 16 Larsson (P), Dk. 79 Atakan Çankaya (Fatih Karagümrük), Dk. 68 ve 74 Onugkha (Kayserispor) Kırmızı kart: Dk. 90+1 Benes (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 12 Abdulsamet Burak, Dk. 15 Cardoso, Dk. 67 Onugkha, Dk. 78 Bennasser (Kayserispor), Dk. 45+1 Roco, Dk. 67 Kranevitter (Fatih Karagümrük) Eshspor Haberleri

