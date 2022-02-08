Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takip eden ve puan farkını kapatmaya başlayan Konya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada iki takım çeyrek finale çıkmanın hayalini kuruyor.

Volkan Demirel ile inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Karagümrük, bu maçı kazanarak derin bir nefes almak istiyor.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise "Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupaya 4. turdan giren giren Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 2-0 mağlup etti ve 5. turda Bodrumspor'u 4-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Kupaya 4. turdan giren giren Konyaspor, Vanspor'u 3-1'le geçti. 5. turda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Yeşil Beyazlılar, Son 16'ya yükseldi.