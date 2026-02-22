Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçında gol sesi çıkmadı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

İLK LİG MAÇINDA BERABERE KALDI

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı.

Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

LİGDE SON DURUM

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

