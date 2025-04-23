Fatih Karagümrük'te sezon sonuna kadar Onur Can Korkmaz görev alacak

1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

35 maç sonunda topladığı 60 puanla 2. sırada yer alan ve Süper Lig'e yükselme yolunda avantajlı konumda bulunan İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu.

Orhan Ak'la yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonu Onur Can Korkmaz'la tamamlayacağını duyurdu.

"HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz.