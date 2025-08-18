Fatih Kulaksız: Gösterdiğimiz mücadeleden mutluyum

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak takımın geçen haftaya göre çok daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Kulaksız, Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GELECEK HAFTALAR İÇİN ÜMİT VERDİ"

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Kulaksız, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş yönetimine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için çok acı. İki sezondur burada son atakta yediğimiz golde kaybettik. Çok üzgünüz ama oyun olarak geçen haftaki mağlubiyetten sonra takımın gösterdiği reaksiyon bizim için çok önemliydi. Gelecek haftalar için ümit verdi. Kadrolar arasında ekonomik anlamda çok büyük farklar var. Dolayısıyla bu atmosferlerde bu takımlara karşı mücadele etmek kolay değil. Eyüpspor futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkararak mücadele etmeye devam edecek. Herkese saygı gösterip hak ettiği saygıyı bekleyecek. Kaybetsek de üzüntülüyüz ama gösterdiğimiz mücadeleden mutluyum. Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Bu şekilde oynadığımız sürece kısa sürede ligin üst basamaklarına tırmanacağımızı ümit ediyorum.

"EYÜPSPOR İYİ YERLERE GELECEKTİR"

Teknik direktör Arda Turan'ın Eyüpspor'da başarılı bir dönem geçirdiğinden bahseden Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

Bu başarılarından dolayı Shakhtar, Arda hocayı aldı. Biz de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Selçuk Şahin hocamızı göreve getirdik. Kendisinden ümitliyiz. Geçtiğimiz hafta beklediğimiz oyunu oynayamadık, Konyaspor karşısında talihsiz bir skorla kaybettik. Bugün oyun anlamında göstermiş olduğumuz mücadeleyle maçı biz de kazanabilirdik. Hocamıza son derece güveniyoruz. Tıpkı Arda hocayla olduğu gibi Selçuk hocayla da Eyüpspor en iyi yerlere gelecektir.

"KONYASPOR MAÇINDAN SONRA SATACAĞIMIZI BİLMİYORDUK"

Geçen hafta Fransa ekibi Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer hakkında konuşan Kulaksız, şunları söyledi:

Konyaspor maçından sonra satacağımızı bilmiyorduk. Konyaspor maçından önce Lille'in ciddi girişimi olmuştu. Çok hızlı gelişti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Berke'nin önünü açmak için Fenerbahçe ve Eyüpspor'un menfaatlerini koruyarak bir karar aldı. Hızlı bir şekilde satışı gerçekleşti. Bizim gibi kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışına ihtiyacı var. Gelen rakam beklentimizi karşılamadı ama Eyüpspor'un kasasına girmesini beklediğimiz para açısından beklentimizi karşıladı. Yüzde 40 Fenerbahçe'nin payı vardı. Ali Koç da yardımcı olunca sorunu çözdük. Akabinde bir kaleci transfer etmemiz gerekiyordu. İzlediğimiz kaleciler vardı ama hepsinin transferi zordu. Berke'ye Beşiktaş maçını oynayıp öyle gitmesini rica etmiştim. Onlar da Berke'nin Brest deplasmanında ilk 11'de başlayacağını ve bir an önce Fransa'ya uçması gerektiğini söylediler. Onlara yardımcı olduk ve aynı talebi Brezilya Serie A'dan Bahia kulübüne söyledik. Marcos 17 saat uçtuktan sonra 2 antrenmana çıktı. Bugün de çok iyi bir performans sergiledi. Çok değerli bir kaleciyi transfer ettik. Berke'yi bonuslarla 5 milyon avroya sattık. Marcos'u 50 bin euro kiralama bedeliyle getirdik. Şapkadan tavşan çıkarmak değil ama bunu yapmak zorundaydık.

"HAKEM CAMİASININ HAKEM KONUŞMAYARAK DÜZELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kulaksız, Hakem Halil Umut Meler'in performansı hakkında görüşlerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

Tüm spor kanallarında hakemlerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Biz 6-7 yıldır hakem konuşmuyoruz. Hakem camiasının hakem konuşmayarak düzeleceğine inanıyoruz. Performansları da hakem hocaları değerlendirir. Bizim adımıza söyleyecek bir şey yok.

Takıma 1-2 tane daha transfer yapmak istediklerinden bahseden Kulaksız, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bütçelerine uygun transfer fırsatlarını değerlendireceklerini sözlerine ekledi.