Fatih Tekke: 2 puan kaybı bana yazar

Süper Lig'de 6. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN OLMADI"

Tekke, karşılaşmada beklenen performansı gösteremediklerini dile getirerek, "Bazen istemediğimiz durumlar olur, bu maç da benim için öyleydi. Ambiyans, hakem kararları, oyun baskıları derken çok cesurca oynayan bir Antep takımı vardı. Çalışmamıza rağmen bir duran top sonrası konsantrasyon hatasıyla gol yedik" ifadelerini kullandı.

"2 PUAN KAYBI BANA YAZAR"

Oyuncularının performansını yetersiz bulduğunu belirten Tekke, "Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz" dedi.

"DAHA CESUR OYNAMALIYIZ"

Destek beklediklerini vurgulayan genç teknik adam, "İyi oyun ve galibiyetlerle destek görmemiz lazım. Oyuncuların çoğunun performansı beklentinin altındaydı, bunun nedenlerini oturup konuşacağız. Genel hatlara bakıldığında kazanabilirdik ama oyunu aşırı geçişe bırakmamız hoşuma gitmedi. Daha cesur oynamalıyız, spontane oyunlarla istediğimizi alamayacağımız belli oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Tekke şöyle dedi:

"Bu kadar iyi çalışılmış ama bu kadar kötü oynanmış bir 90 dakika ama her şeye rağmen galip gelebileceğimiz bir maçtı. Özellikle hoşuma gitmeyen oyunun son bölümünde hatta bazı bölümlerindeki kaos. Bizim her şeyimiz çok net olması gerekiyor ki böyle çalışıyoruz. Oyuncu performansları değerlendirilebilir. Beklediğimizin çok altındaydı. Hafta içi, geçen hafta gösterilen performans, istek, arzu bu hafta gerçekleşmedi. Aslında bizim açımızdan, takım açısından, ambiyans açısından nereden bakarsanız bakın bugün istemediğimiz her şey oldu."

"TÜM OYUNA BAKTIĞIMIZ ZAMAN OYNADIĞIMIZ OYUNUN ŞEKLİ ÇOK NET"

Tekke, üzücü bir gün yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2 puandan çok kazandığımızı zannettiğimiz şeyleri aslında daha kazanmış değiliz. Geçen hafta kaybettik ama birçok şey kazandığımızı düşündüğümüz şeyler bu hafta için çok net gözüktü. İlk defa ısınmadan gelen oyuncularımın çok sessiz, herkesin çok kolay fark edebildiği bir sessizlik… Uyandırmaya çalışmak için koridor artı diğer koridor, iki konuşma. Fakat çok mümkün olmadı açıkçası. İyi tarafından bakmak nasıl olabilir? Şunu görmemiz lazım. Biz beraber bireysel performans değil beraber yani aslında bazı oyuncular var bence gayet iyiydi. Savic bunlardan biri. Çok çok iyiydi. Ama tüm oyuna baktığımız zaman oynadığımız oyunun şekli çok net, bunun dışına çıktığımızda kaosla karşılaşıyoruz."

"ÇOK OLUMLU BİR MAÇ OLMADI"

"Bu benim, kimsenin istemediği bir şey." diyen Tekke şunları söyledi:

"Artı buraya gelen insanlar, bu camiaya her şeyini veren insanlar burada iyi oyun, bazen olur, bazen olmaz ama kaos görmek istemiyor. Bunun müsebbibi benim. Bu hafta böyle oldu. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Hafta içiyle bugünün arasında dağlar, tepeler kadar fark var. Bugünü oynanmamış sayman bir şey ifade etmeyecek ama duygu olarak açıkçası bu haldeyim. Çok olumlu bir maç olmadı bizim açımızdan."

OULAI AÇIKLAMASI

Tekke, cezasından dolayı 4 haftadır forma giyemeyen Oulai'ye ilişkin de şu cümleleri kurdu:

"Genç bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Zamana, oynamaya ihtiyacı olan bir oyuncu ama şunu söyleyebilirim eğer o ritmini bulursa değişik bir oyuncu transfer etmiş oluruz. Yetenekli, çabuk, taraftarımızın istediği ama şu an biraz daha oyuna adaptasyonu çünkü İngilizcesi çok zayıf, İngilizce dersi de alıyor. İletişimi dilden dolayı biraz sorun yaşıyor ama çok sevimli. Fakat ben Trabzonspor'un geleceği adına ondan çok çok umutluyum. Haftaya bakacağız. Rakibin durumu, kendi durumu, kendi durumumuz, oyunumuz. Ne planlayacağız, süre vermeyi tabii ki istiyorum ama bu baştan mı olur sonradan mı olur, onu göreceğiz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Batagov'un sakatlığına ilişkin de bilgi veren Tekke, "Yine aynı yer, kasık. Çok ciddi olmadığını söyledi az önce doktor. Bununla ilgili Batagov'un fiziksel olarak belli bir küçük sıkıntısının olduğunu söylemiştim. Bu oluyor maalesef, sakatlıklar istemediğimiz şeyler ama maalesef oluyor bu. Bize de hiç olmaması gereken yerde oluyor." ifadelerini kullandı.