Fatih Tekke: 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 beraber kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor mücadelesi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"İLK YARI İYİYDİK"

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

Pina'nın sakatlanması bütün oyun planımızı değiştirdi. İkinci yarı Felipe'nin de çıkışıyla 2 değişiklik hakkı kaldı. İlk yarı iyiydik. 2 yarıyı gol atabilirdik, maçı koparmamız gereken anlar yaşadık. Ön alan baskısında sorunlar var. Beklemeye geçince problemler var. Set takımına karşı oynadık. 3 puanı almamız gerekirdi. Paul Onuachu'yu sarısı olduğu için oyundan almak zorunda kaldık.

"İLK YARIDA 5 HAKEM KARARININ 4'Ü YANLIŞTI"

Fatih Tekke ayrıca şu sözleri sarf etti:

Kırılma noktası, 2. golü bulamadığımız anlardı. Kaybetmemek önemli ancak Trabzonspor kendi sahasında bu tür maçları kazanmalı. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bugün nasip böyleymiş. Tek ihtiyaç 10 numara değil. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Az pozisyon verdik ama önemli pozisyonlar verdik. Önde daha net şekilde hücumları bitirmek gerek. Oyunu iki yönlü oynayabilmek gerek. Topu kaptırdıktan sonra hızlı dönmek gerek. İlk yarıda 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı. Ama genel olarak değerlendirme yaparsak, bu puan kaybını kendimize mal ediyorum.

"İNŞALLAH SAKATLIKLARIMIZ CİDDİ DEĞİLDİR"

İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tekke, şunları dedi:

Pina’nın sakatlanması oyun dengelerini bozdu. Çok iyi giden bir maçtı, golü de bulduk. Golden sonra enteresan bir şekilde ön alan baskısını bıraktık ve beklemeye geçtik. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. Öndeki oyuncularıma her zaman söylüyorum; kırılma anlarını net ve doğru bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Augusto’nun sakatlanması, Onuachu’nun da erken kart görmesi oyun planımızı etkiledi. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Samsunspor’un net pozisyonları vardı, Uğurcan devreye girdi. Temel problemimiz, gol attıktan sonra oyunun kontrolünü tutamamamız. Genel olarak herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bazı oyuncular fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Sorumlu benim ve ekibim. Moral bozmaya gerek yok. İnşallah sakatlıklarımız ciddi değildir.

"TRANSFERDE SABIRLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Beklentiler ortada, bizim yapabileceklerimiz de ortada. Hepimiz yorulduk. Oyuncu izlemekten, maç izlemekten bitmiş de değil devam ediyor. Bütün oyuncularımın ayaklarına sağlık, onlarla buralara geldik. Katkı sağlayabilecek doğru oyuncuları bulmak istiyoruz. Harcadığımız paralara göre çok doğru bir yoldayız. Sabırlı olmak zorundayız, doğru olana inanmaya devam etmeliyiz.

"HAKEM KARARLARI GEÇ GELİYOR"

Hakem yönetimine de değinen Tekke, şu şekilde konuştu: