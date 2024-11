Fatih Tekke, Alanyaspor'dan istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Ligde son üç maçını kaybeden ve son olarak Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevi bıraktı.

40 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sadece Adana Demirspor ve Rizespor'u mağlup eden Alanyaspor, toplamda 10 puan topladı.

Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, 1.30 puan ortalaması yakaladı.

"DÜZELMİYOR"

Ayrılık kararı ile ilgili açıklama yapan Fatih Tekke, şunları dedi:

Camiaların bazen bazı şeylere ihtiyacı oluyor. Son 2-3 haftadır benim açımdan, içeride karar vermemi sağlayan... Oyunun son 30 dakikadaki oyuncuların spontane oynama isteği, bir önceki maçtaki aynı davranışlar, oyuncular bilerek yapmıyor, bu bizim hoşumuza giden bir şey değil. Set hücumlarımız çizili, 1 senedir tekrar ediyoruz. Kimsenin haberi yok ama görevimden ayrılıyorum. Bence böyle olması lazım. Bizler bazen teknik adamlar başarıyı kabulleniyorsak... 1 sene geçti Alanyaspor'da, değerli anılarımız oldu. Oyuncuların spontane oynama isteği var. Alanyaspor'un süresi var, bay ve milli takım arası. Buraya layık olan bir teknik adamın gelmesi için bu kararı veriyorum. Olması gereken bu. Alanyaspor camiasına, başkanımıza, oyuncu kardeşlerime, özellikle tesiste 1 sene boyunca kaldığımız çaycısından bekçisine şoföründen ablalara kadar güzel günler geçti. Başarısızlığı kabul etmek lazım. Alanyaspor için kolay gözükmüyor. Tek neden ben değilim ama bu oyuncuların ağabeyi, antrenörü benim. Ben de bu kararı alıyorum. En uygun karar bu. İnşallah hayırlısı olur. Alanya her zaman kalbimizde kalacak. Sorunlar düzelmesi gerekirken düzelmiyor, bir tıkanıklık var. Yönetimimizin önünü açmak istedim. Kararım bu.

"HAYIRLISI OLSUN"

Fatih Tekke ayrıca, şu sözleri sarf etti:

1 yıldır buradayız. Kötü oynadığımız oyun sayısı 3-4'ü geçmez. Oyunculara, oyuna değer veriyoruz. Onla ilgili bir sıkıntı yok. Sonuç üzerinden bazen oyuncuların da rahatlaması gerekiyor. Biz oyunu her anını, hemen hemen her anını planlı, organizasyonlu geçirmek isteyen bir teknik adamız. O yüzden çok tekrar yapıyoruz. Geçen haftadan beri açıklamalarımla oyuncularımızla konuştuk. Bu maç kötü bittiği halde durumlar ortada olacak. Yönetim kurulumuzun, başkanımızın bize olan güveni tamdı. Fatih Tekke olarak böyle olması gerekiyor. Bu bir güven tazeleme değil. İnşallah şu andan itibaren Alanyaspor için dışarıdan dua edebilirim. Alanyaspor ile ilişkimiz gayrı resmi kesildi. Bakalım hayat bizi nerelere götürecek. Adetullaha denk düşme meselesi var. Beklediğimin altında kaldık, 9-10 puan iyi değil, 15 puan lazımdı en kötü. Bazen, bazen değil benim için her şey nasip kısmet. Çalışmaya devam. Bakalım ne olacak, hayırlısı olsun.