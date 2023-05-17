Fatih Tekke: Galatasaray maçında beraberliği hak etmiştik İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Galatasaray'a 90 dakika ön alan baskısı yaptık ve yüzde 100 başarılı olduk. Galatasaray da sonuçta çok iyi oynadı diyemiyoruz. Final paslarında hata yaptık, ilk yarı gol bulabilirdik. Fırsatlar geldi. Galatasaray'da 'Şu çok iyi oynadı' diyemiyoruz. Risk aldığımız dönemde ikinci golü yedik. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'ye önlem almıştık. 1 puanı bence hak etmiştik, bence." dedi.

"Yüksek performans beklediğim oyuncular istediğim verimi sağlamadı. Galatasaray'ın yenmesi normal. Şampiyon olacak diye düşünülen Galatasaray'a karşı çok cesur oynadık."

"Kalite ve tecrübe farkı var"

Fatih Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.

"Yorulduğumuz bir maç oldu. 90 dakika boyunca ön alan baskısında başarılıydık. Top bizdeyken tecrübeden dolayı başarılı olamadık. Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı. Ancak bana göre top bizdeyken, kazanılmış topları doğru, antrenmanda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. Oyuncularımdan, mücadelelerinden çok memnunum ancak tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı."

"Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak sonuç istiyoruz"