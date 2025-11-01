Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duydum

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29’a, Trabzonspor ise 24’e yükseltti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜSTÜN OLAN BİZDİK"

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarı sonunda 10-15 dakika geçişler çok oldu, tehlikeler vardı. Öncesinde bizim de birkaç tane gol olabilecek, final öncesi paslar, dokunuşlar eksik oldu. İkinci yarı da ilk yarıya benzer. Savic'in sakatlanması biraz daha böyle savunmaya yönelik, özellikle oyunun son bölümünde Icardi'nin girmesiyle savunmak zorunda kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor bu tip maçlar.

"BU KADROYA KARŞI 3 AYLIK BİR TAKIMIZ.."

Yeni takım olduklarını söyleyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Bu kadroya karşı 3 aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler tabii ki var. Oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım.

"CESURCA OYNADIK"

Cesurca oynadıklarını belirten Tekke, şu sözleri sarf etti:

Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istediği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var.

"BU TAKIM RİTMİNİ BULAMADI HENÜZ"

Tekke, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu takım yeni kuruldu, ritmini bulamadı henüz. Dahası da var. Benjamin için kötü oldu. Futbolda bazen bunlar da var. Hayatın içinde bunlar oluyor.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM AMA... NEYSE!"

Tekke, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik. Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"

Desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tekke, şu sözleri sarf etti:

Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var.

"ALLAH YARDIM EDİYOR"

Fatih Tekke ayrıca, şunları dedi: