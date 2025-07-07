Fatih Tekke: Performanslar, gidecek ve kalacakları belirleyecek

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın basına açık ilk 30 dakikasında konuşan teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuların durumu ve transfer süreci hakkında bilgi verdi.

Sözlerine, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerleri anarak başlayan Tekke, “Ne yazık ki sabah acı bir haberle uyandık, 12 şehidimiz var. Milletimizin başı sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Bugüne kadar 10 antrenman yaptık. Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte ilk kez tam kadro çalıştık. Oyuncularımız iyi durumda, antrenmanlarımız yüksek tempoyla sürüyor. Hafta sonu hazırlık maçımız var, ardından Erzurum kampına geçeceğiz. Orada da yoğun bir hazırlık süreci bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRCİNDE ZORLUKLAR

Tekke, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi:

Onuachu ve Pina aramıza katıldı. Gelişimizden bu yana çok sayıda oyuncu izledik, bazılarını not etmekte zorlandık. Oyuncuların talepleri, menajerlerin tutumu ve kulüplerin beklentileri süreci uzatıyor. Başkanımız bu konuda yoğun çaba harcıyor. Gidecek ve kalacak oyuncuları performansa göre değerlendireceğiz. Bir oyuncuya doğrudan 'git' demek yerine, katkı sağlayamıyorsa bunu açıkça belirtmek daha doğru.

"GENÇ OYUNCULARA KAPI AÇIK"

Altyapıdan üç oyuncuyu kampa dahil ettiklerini belirten Tekke, Erzurum kampında bu sayının artabileceğini söyledi:

"Performans gösteren bizde kalır, gösteremeyenle yollar ayrılır. Önemli olan sayılar değil, sahadaki katkı."

"BOGA TRANSFERİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Jeremie Boga transferiyle ilgili soruya da yanıt veren Tekke, şunları söyledi:

Boga çok beğendiğim bir oyuncu, Avrupa’da dikkatimi çeken nadir isimlerden. Belki de başkana önerdiğim tek oyuncuydu ama maliyeti bizim çok üzerinde. Başkanımız büyük çaba gösteriyor. Genç, potansiyelli isimlerin Trabzonspor’a kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bazen istediğimiz oyuncular gelmiyor, süreç uzuyor. Ama bu, aceleye getirilecek bir süreç değil.

"2003 DOĞUMLU KONTENJANI BİZİ ZORLUYOR"

Son olarak, kulüplerin 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu oynatma zorunluluğuna değinen Tekke, “Bu kural tüm kulüpler gibi bizi de zorluyor. Bu sürecin kolay geçmeyeceğini biliyoruz ama Trabzonspor yarışmacı bir takım olacak. Hedefe koşan, duygusu olan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Taraftarın özlediği o anları birlikte yaşamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.