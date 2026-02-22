Fatih Tekke, maç sonu kendini eleştirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BAZI KIRILMA ANLARI VAR"

Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde çok delindik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıyı golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var, Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli." dedi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN"

48 yaşındaki teknik adam, "90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor." diye konuştu.

SAKATLIK YANITI

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Folcarelli için, "Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz." yanıtını verdi.

"KALİTELİ İŞLER YAPTIK"

Fatih Tekke, son olarak, "Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

"LİDERLE ARAMIZDA 7 PUAN VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, "Bizim için çok değerli bir 3 puan. Son maçtan sonra istemediğimiz bir durumda bırakmıştık. Zor bir deplasmandaydık. Rakibin pozisyonları vardı, biz de iyi başlamadık. Sonrasında golü yedik ardından üst üste golleri bulduk. Oyun olarak daha iyi olabilirdik ama kolay olmuyor bu maçlar. Kolay maç yok ligde. Gaziantep ekibini de tebrik ediyorum. Bu maçı da kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz her hafta maç maç gidiyoruz. Liderle aramızda 7 puan var. Zor olacak, kolay maç yok. Onana çok değerli kurtarışlar yaptı. Bugün 3'lü oynamadık ama konumlanmamız rakibe göre öyleydi ama 3'lü oynamadık. Sonrasında kendi klasiğimize döndük ve karşılığını da aldık" ifadelerini kullandı.