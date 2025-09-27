Fatih Tekke'den penaltı yorumu: Bence penaltı değildi

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET MUTLULUK VERİCİ"

Tekke, elde edilen galibiyetin değerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi."

PENALTI YORUMU: "BENCE PENALTI DEĞİL"

Karşılaşmada verilen penaltı kararına da değinen Tekke, "Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim." ifadelerini kullandı.

"BU HATALARI YAPMAMALARINI SAĞLAMAM LAZIM"

Takımının genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yine çok rahat 3. bölgeye gidip pozisyon yakaladık. Yine sorunumuz 3. bölge. Genç oyunculara da bir şeyler söylemek lazım. Kadromuzun durumu belli, yaş ortalaması 20-25. En ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım."

ONUACHU'YA ÖVGÜ

Tekke, Paul Onuachu'nun attığı gol için özel bir parantez açtı:

"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı, daha iyi durumda olmalı."

"ÇALIŞTIĞIMIZ HER ŞEY KARŞIMIZA ÇIKTI"

Son olarak oyuncularının sahada çalıştıklarını yansıttığını belirten Tekke, şunları söyledi:

"Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı. Ön tarafta özellikle kenar oyuncularımın oyun içine katılmaları ve sonuçlandırmaları gerekiyor. 3 puan değerli, daha iyi ve kontrollü bir oyun için çalışacağız."

"DAHA FAZLA SKOR ÜRETEBİLECEĞİMİZ BİR MAÇT"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şunları söyledi:

"Bizim adımıza gergin bir 90 dakika oldu. Her türlü şeyle karşılaştığımız bir maç oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda 2 gol yedik. Bunlar futbolda var. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz"

"GENÇ OYUNCULARIN HATA YAPMADAN ÖĞRENME ŞANSLARI YOK"

Skor avantajı yakaladıktan sonra sahaya genç oyuncuları sürmesinin gayet normal olduğunu dile getiren Tekke şöyle dedi:

"Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu. Taçtan yediğimiz bir gol oldu. Benim de bu konuda kendimi eleştirmem lazım. Son düdük çalmadan maç bitmiyor. Oyuncuların da her an her şeye hazır olması gerekiyor. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok. İçeride de söyledim; 'Az daha beni kovduruyordunuz' dedim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hızımız geçen seneye göre daha da arttı. Bunu daha da geliştireceğiz"

Hücum organizasyonlarına kanat oyuncularının desteği hakkında konuşan Tekke, "Oyun formasyonumuza göre kenar oyuncularımızın en çok skor üreten oyuncularımız olması gerekiyor. Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem" ifadelerini kullandı.