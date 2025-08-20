Fatih Tekke'nin antrenmanda parfüm avı...

Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 yaparak başladı.

Lige güzel bir giriş yalan bordo-mavililerde keyifler yerinde.

Son olarak Kasımpaşa'yı deviren Trabzonspor, YouTube hesabından maçın hikayesi konulu bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR'DAN İZLEYENLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Yayınlanan videoda yaşanan bir olay ise izleyenleri güldürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenmana parfüm sıkarak gelen bir oyuncuyu bulmaya çalıştı.

O anlarda Tekke Trabzonsporlu bir oyuncuya, "Parfümüne bakacağım az gel, ceza yiyeceksin zaten." dedi.

TEKKE, PARFÜM AVINA ÇIKTI

Daha sonra oyuncuyu yanına çağıran Tekke parfüm kokusunun futbolcuya ait olmadığını fark etti.

O anlar kameraya böyle yansıdı...