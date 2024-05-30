Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Galatasaray Adası'nda başkan Dursun Özbek ve eski öğrencisi, teknik direktörü Okan Buruk'u tebrik etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de son hafta şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte Fatih Terim de yer aldı.

Eski yuvada şampiyonluk sevincini eski öğrencisiyle yaşadı

Bu sezon Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başında şampiyonluğu kaçıran sarı kırmızılı kulübün efsane ismi, eski yuvasındaki şampiyonluk sevinciyle teselli buldu.

Fatih Terim, etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski öğrencisi Okan Buruk'u tebrik ederek sohbet etti.