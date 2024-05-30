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Süper Lig'de son hafta şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

İstanbul Boğazı'ndaki Adası'nda düzenlenen etkinlikte de yer aldı.

Eski yuvada şampiyonluk sevincini eski öğrencisiyle yaşadı

Bu sezon Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başında şampiyonluğu kaçıran sarı kırmızılı kulübün efsane ismi, eski yuvasındaki şampiyonluk sevinciyle teselli buldu.

Fatih Terim, etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski öğrencisi Okan Buruk'u tebrik ederek sohbet etti.

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