Fatih Terim: Oyunu domine ettik

St. Johnstone maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı, oyunu domine ettik." dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Takımda giden ve gelenlerin olacağına değinen Terim, "Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız. Takımımızın kalitesi daha önce ama yaşadığımız bazı sıkıntılar, buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Tarihte de bazı şeyler var ki, insanın ders alması gerekiyor. Bu seviyede birçok takımımızın elenmişliği vardı, biz de dahil." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bu kez daha iyi oynadığını belirten Terim, "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak" diye konuştu.

"FEGHOULİ İLE DEMEK Kİ KONUŞMAMIZ GEREKİYORMUŞ"

Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, "Feghouli beraber şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Demek ki onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. açıklamasında bulundu.

Feghouli'nin biraz daha yukarı seviyeye çıkmasını dile getiren deneyimli teknik adam, "Açıkçası oyunun başında bazı tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feghouli ve Diagne gibi. Onlar da bence iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması gerek. Feghouli biraz daha yukarı çıkmalı." dedi.

"KEREM DAHA DA İYİ OLACAK"

Fatih Terim, maçın oyuncusu seçilen Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atletizm olarak programımız var. Özel çalışmaları da var. Anlatılanları dinliyor, o önemli. İkinci yarı ve ilk yarı baya farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak hatası olacak, inişli-çıkışlı olacak. Genç oyuncularda bu oluyor ama ben ona güveniyorum. Kerem, her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi de çok sevindiriyor. Bunları hazmedebilecek bir genç. Onun için onu seviyoruz, kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Oyuna her an ağırlığını koyabilen, pas oyununu iyi oynayan bir Kerem çok daha fark oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.