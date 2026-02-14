Fatih Terim paylaşımı ile ses getirdi: Çok yakında...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Haziran 2025'ten bu yana hiçbir kulüpte görev almadı.

Deneyimli çalıştırıcı sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Terim sosyal medya hesabından, "Hani derler ya, çok yakında" notuyla bir video paylaştı.

"MOTTOM YENİ NESİLE PUSULA OLMAK"

Terim paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN"